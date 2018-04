Lorde entschuldigt sich für missglückten Instagram-Post

vor 49 Minuten

NEW YORK - Die neuseeländische Popsängerin Lorde (21, "Green Light") hat sich für einen Instagram-Post entschuldigt, der als Anspielung auf die verstorbene Whitney Houston verstanden wurde.

Lordes Badewannen-Post war keine gute Idee. © Sebastian Gollnow (dpa)



"Ich bin ein Idiot. Ich liebe Whitney auf ewig. Tut mir leid" schrieb sie am Donnerstag (Ortszeit) bei Instagram, nachdem viele Nutzer sie scharf kritisiert hatten.

Die 21-Jährige hatte zuvor laut übereinstimmenden Medienberichten ein Foto einer halb vollgelaufenen Badewanne geteilt und "And iiii will always love you" dazu geschrieben. Houston war 2012 leblos in einer Badewanne aufgefunden worden. "I Will Always Love You" ist der Titel eines ihrer berühmtesten Songs.

Viele Nutzer regten sich sofort über Lordes Eintrag auf. Die Sängerin löschte das Bild nach kurzer Zeit und entschuldigte sich. "Sehr, sehr schlecht ausgewähltes Zitat. Es tut mir sehr leid, wenn ich jemanden verletzt habe". Sie habe den Zusammenhang zum Ableben von Houston selbst nicht bedacht, sondern sich nur auf ein Bad gefreut. "Es ist einfach nicht mein verdammter Tag heute", erklärte sie zum Abschluss. Lorde tourt momentan durch die USA.

dpa