Löw macht Draxler zum Leitwolf der "nächsten Generation"

vor 41 Minuten

KOPENHAGEN - Das 29. Länderspiel wurde für Julian Draxler zu einer ganz besonderen Ehre. Der erst 23 Jahre alte Weltmeister wurde von Bundestrainer Joachim Löw in Kopenhagen gegen Dänemark zum Kapitän befördert.

Julian Draxler wird gegen Dänemark eine Startelf mit drei Neulingen anführen. © Marius Becker (dpa)



Julian Draxler wird gegen Dänemark eine Startelf mit drei Neulingen anführen. Foto: Marius Becker (dpa)



Es war ein deutlicher Fingerzeig auch für den Confederations Cup in Russland, für den Löw einen jungen Perspektivkader nominiert hat, in dem praktisch alle Führungskräfte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fehlen - angefangen beim etatmäßigen DFB-Kapitän Manuel Neuer.

Die Ernennung von Draxler kam nicht unerwartet. Löw hat schon bei der Nominierung des Confed-Cup-Aufgebots Mitte Mai den Jungstar von Paris St. Germain als eine Führungsfigur benannt. Er will Draxler in den kommenden Wochen besonders fördern - aber auch fordern. "Er ist der Spieler, der in den nächsten Jahren, in der nächsten Generation nach Neuer, Khedira, Hummels oder Boateng die Mannschaft anführen kann. Deshalb ist es eine wichtige Zeit für ihn", sagte Löw im ZDF.

Beim WM-Triumph 2014 musste sich Draxler noch mit einem Kurzeinsatz von 15 Minuten beim 7:1 im Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien begnügen. Aber bei der EM im vergangenen Jahr stand er schon in fünf der sechs Partien auf dem Platz. "Er ist sportlich in Paris noch mal besser geworden", lobte Löw den ehemaligen Schalker und Wolfsburger.

Die deutsche Aufstellung:

Trapp - Ginter, Rüdiger, Süle - Kimmich, Goretzka, Rudy, Hector - Draxler - Stindl, Wagner

dpa