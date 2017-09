Löw richtet den Fokus auf Norwegen

STUTTGART - Nach einer kurzen Verschnaufpause richtet Joachim Löw mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den Fokus ganz auf das zweite WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen.

Bundestrainer Joachim Löw würde gern beim Spiel gegen Norwegen die WM-Qualifikation perfekt machen. © Jan Woitas (dpa)



"Gänzlich zufrieden sein kann man nicht", lautete das Fazit des Bundestrainers nach dem mühsamen 2:1 in Tschechien, bei dem anschließend die Pöbel-Attacken einiger deutscher Krawallmacher im Vordergrund gestanden hatten.

"Wir müssen uns in manchen Dingen verbessern", forderte Löw mit Blick auf das Heimspiel am Montagabend in Stuttgart. In der Mercedes-Benz-Arena könnte Titelverteidiger Deutschland bereits im achten von insgesamt zehn Qualifikationsspielen das WM-Ticket lösen. Und zwar bei einem eigenen Sieg und einem Punktverlust von Verfolger Nordirland im Heimspiel gegen Tschechien. Die deutsche Elf führt die Gruppe C mit fünf Punkten Vorsprung vor den Nordiren an.

"Wir werden gegen Norwegen ein besseres Spiele abliefern", glaubt Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff. Löw kündigte bereits vor dem Heimflug aus Prag nach Stuttgart am Samstag an, sein Team personell verändern zu wollen. "Es wird sicherlich den einen oder anderen Wechsel geben", sagte der Bundestrainer. Unter anderem könnte Weltmeister Sami Khedira, der wegen einer Kniereizung auf die Reise nach Prag verzichtet hatte, neu in die Mannschaft rücken. "Wir wollen jetzt dem Stuttgarter Publikum etwas zeigen", kündigte Bierhoff an.

dpa