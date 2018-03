Löw startet Training mit 25 Spielern - Rudy fehlt

DÜSSELDORF - Mit 25 Spielern hat Bundestrainer Joachim Löw die Vorbereitung auf die Testländerspiele gegen Spanien und Brasilien aufgenommen. Sebastian Rudy (28) fehlte bei der Übungseinheit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf.

Bundestrainer Joachim Löw startet mit dem DFB-Team in das erste Länderspiel des WM-Jahres. © Marius Becker (dpa)



Der Bayern-Mittelfeldspieler ist derzeit bei seiner Frau in München, die ein Kind erwartet. Emre Can (24) brach nach dem Aufwärmen die Übungseinheit ab und ging zur ärztlichen Untersuchung in die Kabine.

Wie schwer der Abwehrspieler des FC Liverpool angeschlagen ist, blieb zunächst offen. Spieler und auch Cheftrainer Löw, der insgesamt 26 Spieler eingeladen hatte, schützten sich im Paul-Janes-Stadion mit Handschuhen, Mützen und Kapuzen gegen die Kälte. Am Freitag tritt der Weltmeister in Düsseldorf gegen Spanien an, vier Tage später folgt in Berlin der WM-Test gegen Brasilien.

