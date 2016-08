Löw will erst am Donnerstag über neuen Kapitän informieren

vor 48 Minuten

MÖNCHENGLADBACH - Bundestrainer Joachim Löw hat auch die Fußball-Nationalspieler noch nicht über den Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als DFB-Kapitän informiert.

Den neuen Kapitän der Nationalmannschaft gibt Bundestrainer Joachim Löw auch dem Team erst noch bekannt. © Ina Fassbender (dpa)



«Heute habe ich es ganz bewusst nicht gemacht, einfach auch aus Respekt für den Basti. Bis 24.00 Uhr soll er Kapitän bleiben. Morgen werde ich mal mit der Mannschaft reden», sagte Löw nach dem 2:0 im Testspiel gegen Finnland am Mittwochabend in Mönchengladbach. Er selbst habe die Entscheidung aber schon getroffen, bekräftigte der DFB-Chefcoach.

Schweinsteiger war bei der Partie in seinem 121. DFB-Einsatz verabschiedet worden. Beim ersten WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Oslo gegen Norwegen werde der neue Kapitän die schwarz-rot-goldene Binde tragen, sagte Löw.

Als Favorit gilt Torwart Manuel Neuer. Jérôme Boateng als weiterer Kandidat ist nach seiner EM-Verletzung nicht im aktuellen Aufgebot. Löw misst der Entscheidung keine übergeordnete Rolle bei. «Ich glaube, dass wir in der Mannschaft mehrere Kapitäne haben», sagte er.

dpa