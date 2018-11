Ludwigbrücke: Entlastung am nervenzehrenden Nadelöhr

Richtung Poppenreuth fließt der Verkehr dauerhaft wieder zweispurig - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die schlechte Nachricht: Die Kreuzung an der Ludwigbrücke bleibt auch weiterhin Großbaustelle. Die gute Nachricht: Wenigstens in Richtung Poppenreuth fließt der Verkehr seit dem Wochenbeginn zweispurig, und das soll laut Stadt auch so bleiben.

Wie das Luftbild zeigt, sind im Zentrum des höchst frequentierten Knotenpunkts an der Ludwigbrücke noch massive Arbeiten im Gang. Foto: skyling



Das nervenzehrende Nadelöhr mit langen Rückstaus ist damit, zumindest in diese Richtung, beseitigt. Die Fahrzeuge müssen allerdings provisorisch in einer Art Kreisverkehr geführt werden – denn wie das Luftbild zeigt, sind im Zentrum des höchst frequentierten Knotenpunkts noch massive Arbeiten im Gang.

Diese, so Tiefbauamtschef Hans Pösl auf FN-Anfrage, habe man bisher im laufenden Verkehr nicht anpacken können. Hatte Pösl ein Ende der Arbeiten zunächst bis zur Kirchweih und dann bis Ende November angekündigt, so geht er nun vom 17. Dezember aus. „Nacharbeiten“ seien aber auch im neuen Jahr noch nötig; sie sollen jedoch möglichst ohne weitere Behinderungen in Sonntags- und Nachtarbeit erledigt werden.

