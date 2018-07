Lufthansa sieht sich trotz teuren Kerosins auf Kurs

FRANKFURT/MAIN - Dank höherer Ticketpreise hat die Lufthansa die teure Integration von Air-Berlin-Teilen und höhere Treibstoffkosten im zweiten Quartal weitgehend wettgemacht.

Teures Kerosin: Ein Flugzeug wird am Düsseldorfer Flughafen betankt. © Maja Hitij (dpa)



Der operative Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) lag mit 982 Millionen Euro gut drei Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das ist etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Unterm Strich sank der Gewinn in dem Quartal leicht um 0,8 Prozent auf 734 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Carsten Spohr weiterhin damit, dass der operative Gewinn nur leicht hinter den fast 3 Milliarden Euro aus dem Rekordjahr 2017 zurückbleibt.

