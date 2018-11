Luftwaffe schließt Sabotage an Merkel-Flieger derzeit aus

BERLIN - Die Panne am Regierungsflugzeug von Kanzlerin Angela Merkel ist nach bisherigen Erkenntnissen der Luftwaffe nicht auf Sabotage zurückzuführen.

Kanzlerin Merkel verlässt den Kanzler-Airbus «Konrad Adenauer» auf dem Rollfeld des Kölner Flughafens. © Jörg Blank (dpa)



Kanzlerin Merkel verlässt den Kanzler-Airbus «Konrad Adenauer» auf dem Rollfeld des Kölner Flughafens. Foto: Jörg Blank (dpa)



"Es gibt überhaupt keinen Hinweis auf einen kriminellen Hintergrund", sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

Nach einem technischen Defekt ihres Regierungsflugzeugs auf dem Weg zum G20-Gipfel in Argentinien sitzt Kanzlerin Merkel in Köln fest. © TeleNewsNetwork (dpa)



Nach einem technischen Defekt ihres Regierungsflugzeugs auf dem Weg zum G20-Gipfel in Argentinien sitzt Kanzlerin Merkel in Köln fest. Foto: TeleNewsNetwork (dpa)



Man gehe von einem Fehler in einer elektronischen Verteilerbox aus, die sowohl die Funkanlage als auch das System zum Ablassen des Kerosins steuere. Das System zur Satellitenkommunikation hänge dagegen an einer anderen Verteilerbox. Wegen der Lage sei entschieden worden, nicht nach Berlin zurückzukehren, .

Passagiere stehen auf dem Rollfeld des Flughafens in Köln neben dem Kanzler-Airbus «Konrad Adenauer». © Jörg Blank (dpa)



Passagiere stehen auf dem Rollfeld des Flughafens in Köln neben dem Kanzler-Airbus «Konrad Adenauer». Foto: Jörg Blank (dpa)



Das Ersatzflugzeug der für die Regierungsflüge zuständigen Flugbereitschaft der Luftwaffe habe am späten Donnerstagabend für den Weiterflug nach Buenos Aires nicht genutzt werden können, weil dafür keine weitere Besatzung verfügbar gewesen sei. Es habe für diese Entscheidung keine technischen Gründe gegeben.

«Zielort: Cologne» - ein Monitor im Kanzler-Airbus «Konrad Adenauer», der eigentlich den Zielort Buenos Aires hätte zeigen sollen. © Jörg Blank (dpa)



«Zielort: Cologne» - ein Monitor im Kanzler-Airbus «Konrad Adenauer», der eigentlich den Zielort Buenos Aires hätte zeigen sollen. Foto: Jörg Blank (dpa)



Nach einem technischen Defekt an der Regierungsmaschine war Merkel am späten Donnerstagabend auf dem Weg zum G20-Gipfel umgekehrt und vermutlich nur dank des Könnens des Flugkapitäns unbeschadet in Köln gelandet.

