Luitz beim Riesenslalom gestürzt und ausgeschieden

vor 44 Minuten

ARE - Skirennfahrer Stefan Luitz ist beim WM-Riesenslalom in Are im ersten Durchgang gestürzt und ausgeschieden.

Musste seine Medaillenhoffnung in Are nach einem Sturz begraben: Stefan Luitz. © John Locher/AP (dpa)



Musste seine Medaillenhoffnung in Are nach einem Sturz begraben: Stefan Luitz. Foto: John Locher/AP (dpa)



Der 26-Jährige fädelte in Schweden kurz nach der dritten Zwischenzeit mit dem linken Ski ein, schleuderte durch die Luft und knallte hart mit dem Kopf auf die Piste. Luitz fing sich und fuhr danach ein paar Meter selbst, ehe er sich hinsetzte und offenbar Schmerzen hatte.

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Luitz' linkes Knie unnatürlich stark verdreht wurde. In dem Gelenk hatte er sich im Dezember 2017 einen Kreuzbandriss zugezogen.

dpa