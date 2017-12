Luitz führt bei Riesenslalom in Beaver Creek

BEAVER CREEK - Stefan Luitz geht beim Riesenslalom von Beaver Creek als Führender in den zweiten Durchgang und hat beste Chancen auf seinen ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup.

Stefan Luitz geht beim Riesenslalom von Beaver Creek als Führender in den zweiten Durchgang. Foto: Nathan Bilow (dpa)



Der Allgäuer hat vor der Entscheidung am Sonntagabend 0,29 Sekunden Vorsprung auf Ted Ligety aus den USA und 0,39 Sekunden auf den österreichischen Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher. Luitz hat in seiner Karriere vier Podestplätze erreicht, ein Sieg war nicht dabei. Vor zwei Jahren vergab er just in Beaver Creek einen möglichen Erfolg durch einen Patzer im zweiten Lauf.

Fritz Dopfer schaffte es als 16. (+1,45 Sekunden) in das Finale. Linus Straßer (34./+2,33) und Dominik Schwaiger (47./+2,97) verpassten dagegen die Top 30. Alexander Schmid schied aus.

