M. Zverev bei US Open weiter - Brown chancenlos

vor 1 Stunde

NEW YORK - Qualifikant Mischa Zverev ist bei den US Open in die zweite Runde eingezogen und hat damit erstmals seit Wimbledon 2009 wieder bei einem Grand-Slam-Turnier ein Match gewonnen.

Mischa Zverev ist in die zweite Runde eingezogen. Foto: Justin Lane (dpa)



Der ältere Bruder von Top-Talent Alexander Zverev setzte sich gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert mit 6:4, 7:6 (8:6), 4:6, 6:0 durch. Der Weltranglisten-127. trifft bei der mit 46,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in New York jetzt auf den US-Amerikaner Jack Sock. «Es fühlt sich großartig an, ich freue mich sehr darüber», sagte der 29-Jährige.

Dustin Brown hat die Überraschung gegen Milos Raonic verpasst. Foto: Ray Stubblebine (dpa)



Nach unzähligen Verletzungsrückschlägen in den vergangenen Jahren mit einem Bruch des rechten Handgelenks 2009, angebrochenen Rippen 2010, einem Bandscheibenvorfall 2010 und Rückenproblemen 2011, einem Anriss der Patellasehne 2013 und einer Operation am linken Handgelenk 2014 war der frühere Davis-Cup-Spieler aus der öffentlichen Wahrnehmung zumindest als Aktiver fast schon verschwunden. «Ich habe gemerkt, wie sehr ich das Tennis vermisse und dass ich es doch noch kann», sagte Mischa Zverev nach seinem Sieg in zwei Stunden und 48 Minuten.

Die Erfolge seines zehn Jahre jüngeren Bruders inspirierten ihn so sehr, dass er mehr sein wollte als «der beste Sparringspartner meines Bruders». Alexander Zverev steht mittlerweile auf Platz 28 der Weltrangliste und trifft am Dienstag in einem deutschen Duell auf den Deggendorfer Qualifikanten Daniel Brands.

Dustin Brown dagegen verpasste eine Überraschung gegen den Wimbledonfinalisten Milos Raonic klar und schied in der ersten Runde aus. Der Davis-Cup-Spieler aus Winsen/Aller verlor gegen den an Nummer fünf gesetzten Kanadier mit 5:7, 3:6, 4:6. In der Damen-Konkurrenz waren zuvor Sabine Lisicki, Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam gescheitert. Die Weltranglisten-Zweite Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Carina Witthöft kamen weiter.

Ein unerwartetes Erstrunden-Aus erlebte Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico. Zwei Wochen nach ihrem Sieg gegen Kerber im Finale von Rio de Janeiro unterlag Puig der Chinesin Zheng Saisai 4:6, 2:6.

Bei den Herren zogen der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der an Nummer vier gesetzte Rafael Nadal in die zweite Runde ein. Djokovic setzte sich im ersten Match der Night Session gegen Jerzy Janowicz aus Polen mit 6:3, 5:7, 6:2, 6:1 durch. Nach 2:37 Stunden nutzte der 29-Jährige vor den Augen seines Trainers Boris Becker den ersten Matchball zum Sieg.

Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft der serbische Titelverteidiger auf Jiri Vesely. Der Tscheche entschied seine Partie gegen den indischen Qualifikanten Saketh Myneni nach fünf Sätzen und 3:47 Stunden mit 7:6 (7:5), 4:6, 2:6, 6:2, 7:5 für sich. Nadal gewann ohne Probleme 6:1, 6:4, 6:2 gegen Denis Istomin aus Usbekistan.

