Maler Arno Rink gestorben

vor 9 Minuten

LEIPZIG - Der Maler Arno Rink ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren, wie das Museum der bildenden Künste in Leipzig am Mittwoch mitteilte.

Arno Rink 2015 in der Kunsthalle Rostock. Der Künstler starb im Alter von 76 Jahren. © Bernd Wüstneck (dpa)



Arno Rink 2015 in der Kunsthalle Rostock. Der Künstler starb im Alter von 76 Jahren. Foto: Bernd Wüstneck (dpa)



Rink gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der Neuen Leipziger Schule und bildete auch den Maler Neo Rauch aus.

dpa