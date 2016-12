«Mama hat #Socken geschenkt»

BERLIN - In Zeiten sozialer Netzwerke versorgen Prominente die Fans auch an Weihnachten mit Wünschen und Fotos:

Bekam von seiner Mutter an Weihnachten Socken geschenkt: der Schauspieler Elyas M'Barek. © Jens Kalaene (dpa)



Kinostar Elyas M'Barek («Fack ju Göhte», «Willkommen bei den Hartmanns») hat sich in der Weihnachtsnacht bei Instagram oder auch Facebook Strümpfe küssend auf einer Couch gezeigt. Sein süffisanter Kommentar dazu: «Mission Weihnachten wieder durchgespielt! Mama hat #Socken geschenkt.» Viele Fans begeisterten sich in ihren Kommentaren dazu auch für die üppigen Bücherregale im Hintergrund.

Moderator und Sänger Florian Silbereisen wünschte in einem Facebook-Video seinen Fans, «eine friedliche heilige Nacht»: «Ich hoffe, dass das Christkind euch reich beschenken wird.» Später wies er noch auf seinen Auftritt in der «Helene-Fischer-Show» hin, wo er in der Aufzeichnung mit seiner Schlagerband Klubbb3 zu sehen war.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring - «Tatort»-Kommissar und Old Shatterhand in der neuen RTL-Verfilmung von «Winnetou» - zeigte an Heiligabend seine drei Kinder selig von hinten am Tannenbaum und schrieb: «Allen frohe und besinnliche Weihnachten!!»

Natascha Ochsenknecht zeigte sich an Heiligabend mit einer riesigen Portion Geflügel vor einem kitschigen Weihnachtsbaum. Kommentar: «Gans viel oder Gans wenig.»

Sänger Heino postete ein Foto von sich und seiner Hannelore mit Sektglas in der Hand: «Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch von Herzen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest! Außerdem viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2017.»

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg posierte mit Frau und Kind vor einem üppig geschmückten Baum: «Wir wünschen euch allen viel Spaß zu Weihnachten! Liebe Grüße von den Rosbergs!»

Rapper Kollegah wünschte «Bosshafte Weihnachten Euch und Euren Familien!» und postete später auch einen Tannenbaum mit Eiweiß-Shake-Gefäßen: «Der Wheynachtsbaum steht.»

Kino- und TV-Star Til Schweiger postete Fotos von der «Bild»-Zeitung und deren Aktion, bei der Soldaten Weihnachtsgrüße in die Heimat schicken: «Da schließe ich mich jetzt mal an: Danke, liebe Soldaten für das, was Ihr leistet! Ihr seid unglaublich! Danke! Und allen Zivilisten wünsche ich natürlich auch frohe Weihnachten!»

Die Musikerin Kerstin Ott («Die immer lacht») schrieb bei Facebook: «Ich wünsche euch ein schönes Fest, viele liebe Menschen in eurer Nähe, feste Umarmungen, super leckeres Essen, einfach genau das, was ihr euch wünscht zum glücklich sein»

Komiker Otto zeigte einen Ottifanten mit «Frohes Fest»-Schild und schrieb: «Happy Heiligabend‬. ‪Und guten Appetiiit‬. Holdrio.»

