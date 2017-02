Mann fährt in Menschengruppe in Heidelberg - Polizei schießt

vor 50 Minuten

HEIDELBERG - Ein Fahrer ist mit seinem Auto im Zentrum von Heidelberg in eine Fußgängergruppe gefahren und dann mit einem Messer bewaffnet zu Fuß geflüchtet. Drei Passanten wurden auf dem belebten Bismarckplatz am Samstagnachmittag verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte.

Mitarbeiter der Polizei suchen nach Spuren. © Handout/Polizei Mannheim (dpa)



Polizisten stoppten den Mann nach kurzer Flucht und schossen auf ihn. Er selbst und die verletzten Fußgänger würden im Krankenhaus behandelt, sagte der Sprecher. Es gebe einen Schwerverletzten. "Wir wissen nichts zur Motivlage", sagte der Sprecher.

Drei Fußgänger wurden verletzt. © R. Priebe (dpa)



Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund gab es nach Angaben der Polizei zunächst nicht. Es ist demnach auch nicht klar, ob der Mann mit Absicht oder aus Versehen in die Menschenmenge fuhr und ob er dann bei seiner Flucht Menschen mit dem Messer bedrohte. Auf Bildaufnahmen waren Uniformierte und Polizeiwagen zu sehen, auf einem Video war auch ein Schuss zu hören.

Auch der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. © R. Priebe (dpa)



Das Auto war am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz der Stadt am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße auf einen Fußgängerbereich gefahren. Die Opfer wurden direkt vor einer Bäckerei angefahren, sagte ein Polizeisprecher. Danach stieg der Mann aus dem Wagen aus und flüchtete eine kurze Strecke zu Fuß.

Die Opfer wurden direkt vor einem Geschäft angefahren. © R. Priebe (dpa)



Der Platz mit Straßenbahn- und Bushaltestellen ist stark belebt. Am frühen Abend war der Ort des Geschehens weiterhin abgesperrt. Beamte der Spurensicherung untersuchten den schwarzen Wagen.

dpa