"Alles Öko“ heißt es wieder in Nürnberg: Im Messezentrum haben die Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und die Naturkosmetik-Fachmesse Vivaness ihre Tore geöffnet. Über 3.000 Aussteller und 50.000 Gäste werden erwartet - ein Einblick in die größte Öko-Fachmesse der Welt.

Freibier-Wähler, Invalidenkabinett und Dschungelkönig 2019: Am politischen Aschermittwoch ließen die Politiker wieder kein gutes Haar an ihren Parteigegnern. Die besten Sprüche gibt es in unserer Bildergalerie.