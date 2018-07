Marine: Vier weitere Jungen aus Höhle in Thailand gerettet

vor 1 Stunde

MAE SAI - In Thailand sind am Montag vier weitere Jungen aus der Höhle im Norden des Landes gerettet worden, wie die Marine bestätigte. Am Sonntag hatten bereits vier Kinder die Höhle verlassen können - jetzt sitzen dort noch vier Jungen und ihr Betreuer fest.

dpa