Mark Wahlberg ist bestbezahlter Hollywood-Star

vor 1 Stunde

LOS ANGELES - Vom Unterwäschemodel zum Megaverdiener Hollywoods: "Transformers"-Star Mark Wahlberg (46) ist laut "Forbes" der bestbezahlte Schauspieler der USA.

Mark Wahlberg 2016 bei der Europapremiere des Film 'Deepwater Horizon' in London. © Will Oliver (dpa)



Wahlberg habe in den vergangenen zwölf Monaten 68 Millionen Dollar (58 Millionen Euro) verdient, berichtete das US-Wirtschaftsmagazin am Dienstag (Ortszeit). Auf den weiteren Plätzen folgen "Fast and Furious"-Star Dwayne Johnson (45) und "xXx - Triple X"-Hauptdarsteller Vin Diesel (50).

Wahlberg begann seine Karriere Anfang der 90er Jahre als Rapper Marky Mark und Unterwäschemodel für Calvin Klein. Später spielte er in Hollywood-Filmen wie "The Departed", "Max Payne" und "Ted" mit. Im Science-Fiction-Streifen "Transformers 5: The Last Knight" übernahm der 46-Jährige in diesem Jahr erneut die Rolle des Ingenieurs Cade Yeager.

Die "Forbes"-Zahlen basieren auf Kinokasseneinnahmen, Branchen-Schätzungen sowie Interviews mit Agenten, Managern und Rechtsanwälten. Die Beträge beinhalten unter anderem Filmgagen und Einkünfte aus Werbeverträgen. Bestbezahlte Schauspielerin ist demnach Oscar-Preisträgerin Emma Stone (28) mit einem Jahreseinkommen von rund 26 Millionen Dollar - weniger als die Hälfte von Wahlbergs Einkommen.

dpa