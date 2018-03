Medien: Geiselnehmer in Südfrankreich getötet

vor 39 Minuten

CARCASSONNE - Der Geiselnehmer in einem Supermarkt in Südfrankreich ist nach Medienberichten tot. Er sei von den Einsatzkräften getötet worden, meldeten die französische Nachrichtenagentur AFP und der Sender bfmtv am Freitag unter Berufung auf Ermittlerkreise.

dpa