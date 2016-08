Medien: Gnabry vor Wechsel über München nach Bremen

vor 41 Minuten

BREMEN - Fußball-Profi Serge Gnabry steht unmittelbar vor einer Rückkehr nach Deutschland. Nach Informationen von Sky Sport News HD soll der Silbermedaillengewinner von Rio vom FC Arsenal zum FC Bayern München wechseln.

Serge Gnabry steht vor einem Wechsel in die Bundesliga. © Alejandro Ernesto (dpa)



Der Rekordmeister soll Gnabry dann an Werder Bremen ausleihen. Beide Clubs wollten sich offiziell nicht dazu äußern. Allerdings steht der Deal auch laut «Syker Kreiszeitung» kurz bevor. Werder ist auf der Suche nach Ersatz für Neuzugang Max Kruse, der verletzt noch mehrere Wochen ausfallen wird.

Der 21 Jahre alte Gnabry war 2011 vom VfB Stuttgart nach London gewechselt, konnte sich bei Arsenal aber nie durchsetzen. Zuletzt sorgte der Offensivspieler bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro mit sechs Toren in sechs Spielen für Furore. Das Transferfenster für Käufe schließt an diesem Mittwoch um 18.00 Uhr.

dpa