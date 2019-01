Meghan wird Schirmherrin von vier Einrichtungen

LONDON - Herzogin Meghan hat die Schirmherrschaft für vier Einrichtungen in Großbritannien übernommen. Dazu gehören das National Theatre, die Vereinigung der Commonwealth-Universitäten, die Tierschutzorganisation Mayhew und die Einrichtung Smart Works, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt fördert.

Meghan, Herzogin von Sussex, hat die Schirmherrschaft für vier Einrichtungen in Großbritannien übernommen. © Joe Giddens/PA Wire (dpa)



Die Herzogin (37) freue sich, sowohl nationale Einrichtungen als auch Organisationen aus der Bevölkerung unterstützen zu können, teilte der Kensington-Palast am Donnerstag in London mit. Meghan, die Ehefrau von Prinz Harry (34), hat sich in Großbritannien bislang vor allem im sozialen Bereich eingesetzt.

