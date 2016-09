Mehrere Tote und Verletzte bei Zugunglück in Spanien

PONTEVEDRA - Bei dem schweren Zugunglück im Nordwesten Spaniens ist die Zahl der Toten auf vier gestiegen. Insgesamt seien 50 Menschen verletzt worden, sagte der stellvertretende Bürgermeister des Ortes O Porriño, wo der Zug entgleist war, dem Fernsehsender 24Horas.

Im nordspanischen O Porriño entgleiste eine Bahn. © Salvador Sas (dpa)



Einer der Verletzten schwebe in Lebensgefahr. Der Unfall hatte sich am Morgen aus noch ungeklärter Ursache in der Provinz Pontevedra ereignet. In dem Zug sollen laut Bahnbetreiber Renfe 60 Menschen gewesen sein.

