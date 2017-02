Mercedes enthüllt in Silverstone neuen Rennwagen

SILVERSTONE - Mercedes hat erstmals nach der Rückkehr als Formel-1-Werksteam ohne Nico Rosberg seinen neuen Rennwagen vorgestellt.

Lewis Hamilton, Motorsportchef Toto Wolff und Valtteri Bottas präsentieren den neuen Silberpfeil. © David Davies (dpa)



Bei heftigem Wind auf dem Grand-Prix-Kurs von Silverstone präsentierten Lewis Hamilton, Rosbergs Nachfolger Valtteri Bottas und Motorsportchef Toto Wolff den Wagen mit der Bezeichnung W08. Auf den ersten Blick fällt bei dem neuen Silberpfeil die schlankere Heckfinne auf. Bei Force India oder Sauber, die ihre Formel-1-Autos für diese Saison zuvor schon gezeigt hatten, sind diese Partien deutlich mächtiger.

Präsentation des neuen Mercedes W08 für die Saison 2017 auf dem Silverstone Circuit in Towcester. © Frank Augstein (dpa)



Rosberg war seit der Formel-1-Rückkehr von Mercedes als Werksteam 2010 für den Rennstall an den Start gegangen. Nach seinem WM-Titel im vergangenen Jahr war er völlig überraschend zurückgetreten. Die neuen Autos unterscheiden sich nach gravierenden Regeländerungen deutlich von ihren Vorgängern. Unter anderem sind die Reifen erheblich breiter. Vom 27. Februar bis zum 2. März dürfen die Teams in Barcelona erstmals in diesem Jahr offiziell testen. Am 26. März startet die Saison mit dem Auftakt-Grand-Prix in Melbourne.

