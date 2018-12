Merkel trifft Trump, Putin, Xi, Macri und wohl auch Morrison

BUENOS AIRES - Kanzlerin Angela Merkel hat nach dem verspäteten Eintreffen beim G20-Gipfel die Taktung ihrer hochrangigen bilateralen Treffen am Abschlusstag erhöht.

Chinas Präsident Xi Jinping (l) und Kremlchef Wladimir Putin begrüßen sich beim G20-Gipfel in Buenos Aires. © Xie Huanchi/XinHua (dpa)



Um 8.30 Uhr Ortszeit wird sich Merkel in Buenos Aires wie geplant mit dem russischen Präsidenten Wladimir zu einem Arbeitsfrühstück treffen. Ein Regierungssprecher teilte am Samstag mit, die Kanzlerin werde um 13.25 Uhr mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen. Weitere bilaterale Treffen gebe es mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dem indischen Präsidenten Narendra Modi und Gastgeber Mauricio Macri. Geplant sei auch ein Gespräch mit dem australischen Premierminister Scott Morrison.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (l) und Kremlchef Wladimir Putin unterhalten sich während des G20-Gipfels in Buenos Aires. © kyodo (dpa)



Ein Treffen der Kanzlerin mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman war weiterhin nicht geplant. Merkel habe auch am Freitagabend nach ihrem stark verspäteten Eintreffens beim Abendessen der Staats- und Regierungschefs keinen besonderen Kontakt mit Salman gehabt, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Der Kronprinz wird verdächtigt, in den Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi verwickelt zu sein. Putin hatte Salman ausgesprochen freundschaftlich bei dem Gipfeltreffen begrüßt.

