Michael Holm war noch nie betrunken und fühlt sich fit

BERLIN - Der Schlagersänger Michael Holm ("Tränen lügen nicht") fühlt auch mit 75 keine körperlichen Beschwerden. "Ich habe da nichts", sagte Holm der "Bild am Sonntag". "Deswegen verhalte ich mich auch so, als wenn ich 30 oder 40 wäre."

Michael Holm, hier im Jahr 2012, fühlt auch mit 75 keine körperlichen Beschwerden. © Bodo Schackow (dpa)



Vor sechs Jahren habe er das Rauchen weitgehend aufgegeben "und ich war nie Säufer", sagte der Sänger. "Ich war in meinem Leben nicht ein einziges Mal besoffen." Auf die Frage, was ihn jung halte, antwortete Holm: "Die Kinder natürlich." Er wurde nach seinem 50. Geburtstag zweimal Vater: "Gerade wenn man so wie ich Kinder zu einem späten Zeitpunkt bekommt, ist das noch mal ein richtiger Höhepunkt im Leben."

