Microsoft kündigt neues "Surface Pro" an

vor 1 Stunde

SHANGHAI - Microsoft legt im Markt der wandlungsfähigen Tablets nach und hat in Shanghai mit dem "Surface Pro" eine runderneuerte Version vorgestellt. Das Tablet, das sich mit Hilfe einer Tastatur auch als Notebook-Ersatz nutzen lässt, sei von innen heraus neu gestaltet wurden.

Besucher der Microsoft Build Entwicklerkonferenz 2017. Microsoft hat nun den neuen «Surface Pro» vorgestellt. © Elaine Thompson/Archiv (dpa)



Es soll mit einer Laufzeit von 13,5 Stunden die Batterieleistung seines Vorgängers um 50 Prozent toppen.

Mit einem 12,3 Zoll großen Display bringt das Gerät rund 768 Gramm auf die Waage. Es sei leichter als die Tasche, in der es transportiert werde, betonte Microsoft. In Deutschland soll das lüfterlose Gerät mit der neusten Generation von Intels Core-Prozessor ab 15. Juni für einen Preis ab 949 Euro in den Handel kommen. Später im Jahr werde eine Variante folgen, die auch den Mobilfunkstandard LTE unterstützt, kündigte das Unternehmen an.

Mit dem als "wandlungsfähigsten Laptop des Planeten" von Microsoft gepriesenen Gerät dürfte der Softwarekonzern möglicherweise auch seinem Rivalen Apple zuvorkommen wollen. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Apple bereits auf seiner Entwicklerkonferenz im Juni unter anderem ein neues, etwas größeres iPad-Modell präsentieren wird. Erst vor Kurzem stellte Microsoft seinen "Surface Laptop" für den Einsatz in Schulen als Herausforderer für Apples Macbooks vor. Es soll nun auch in China, Hongkong und Taiwan auf den Markt kommen.

Der von Apple mit seinen iPads dominierte Markt mit Tablets schwächelt laut Marktforschern seit geraumer Zeit. Wachstum gibt es laut IDG derzeit nur bei Geräten, die mit ansteckbarer Tastatur wie das neue Surface Pro von Microsoft zum Notebook-Ersatz werden. Auch hier sehen die Marktforscher Apple mit dem iPad Pro an der Spitze.

dpa