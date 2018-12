Miley Cyrus und Liam Hemsworth deuten Hochzeit an

FRANKLIN - Sie im weißen Hochzeitskleid, er im feinen Smoking, dahinter ein mit Blumen dekorierter Kamin: Die amerikanische Sängerin Miley Cyrus (26) und der australische Schauspieler Liam Hemsworth (28) haben mit mehreren Schwarz-Weiß-Fotos eine heimliche Hochzeit angedeutet.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth kennen sich seit zehn Jahren. © PA (dpa)



"Meine Liebe", schrieb Hemsworth am Mittwoch (Ortszeit) zu einem der Bilder bei Instagram. Cyrus ergänzte: "10 Jahre später" und das Datum 23. Dezember 2018. Es blieb vorerst bei diesen scheinbar eindeutigen Anspielungen - das Management der beiden wollte eine Hochzeit auf Anfrage von US-Medien zunächst nicht bestätigen.

Dafür hagelte es im Netz bereits Glückwünsche. US-Schriftsteller Nicholas Sparks (52) twitterte: "Das macht mich so glücklich." Bei der Verfilmung seines Romans "The Last Song", die in Deutschland den Namen "Mit dir an meiner Seite" trug, spielten Cyrus und Hemsworth die Hauptrollen. Beim Dreh lernten sich die beiden 2009 kennen und lieben.

Musikproduzent Mark Ronson, mit dem Cyrus zuletzt das Lied "Nothing Breaks Like A Heart" aufgenommen hat, setzte sich an die Gitarre und pfiff für das Paar den von Richard Wagner komponierten Hochzeitsmarsch. Beide Tweets wurden von der Musikerin weitergeleitet.

Wenig später twitterte die 26-Jährige ein kurzes Video, in dem sie im Hochzeitskleid, barfuß und vor einem Weihnachtsbaum zum Ronson-Song "Uptown Funk" tanzt.

Bereits an Weihnachten hatten US-Medien über eine angebliche Hochzeit berichtet. Freunde des Paars hatten zuvor Fotos von einer Party veröffentlicht, bei dem die beiden eine Torte anschneiden. Im Hintergrund sind Ballons mit der Aufschrift "Mr" und "Mrs" für Mister und Misses zu sehen.

Cyrus ("Wrecking Ball") und Hemsworth ("Die Tribute von Panem – The Hunger Games") hatten sich 2012 verlobt, trennten sich aber kurz danach. 2015 näherte sich das Promi-Paar wieder an und kam schließlich erneut zusammen.

Die beiden wohnten zuletzt mit mehreren Hunden, Hausschweinen und Pferden in einer Villa im kalifornischen Malibu, die im Zuge der Waldbrände vor einem Monat komplett abbrannte. Nach Angaben des "People"-Magazins hatte das Paar zunächst vor, dort zu heiraten. Jetzt sollen die beiden in ihrem Haus in Franklin im US-Bundesstaat Tennessee gefeiert haben.

Hemsworth hat noch zwei ältere Brüder, Luke und Chris, die ebenfalls als Schauspieler arbeiten. Cyrus hat noch fünf Geschwister, die teilweise ebenfalls als Musiker aktiv sind.

