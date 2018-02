Am Freitagabend kam es in der Fürther Straße bei einem Abbiegevorgang zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen, mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Der beteiligte BMW ist ein Totalschaden, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Nach einem Jahr Haft in der Türkei ist Welt-Korrespondent Deniz Yücel wieder auf freiem Fuß. Die Freude darüber ist bei einigen Deutsch-Türken aber getrübt. Die Reaktionen aus Nürnberg.

Am Freitag wollte eine Frau in Nürnberg kurz vor Einfahren der Straßenbahn die Gleise überqueren. Dabei wurde die 63-Jährige direkt an der Haltestelle Doku-Zentrum von der Tram erfasst und schwer verletzt.