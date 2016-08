Mina Tander fühlt sich vor allem als Europäerin

BERLIN - Die Schauspielerin Mina Tander, Tochter einer deutschen Mutter und eines afghanischen Vaters, fühlt sich vor allem als Europäerin.

Mina Tander denkt und fühlt europäisch. Foto: Henning Kaiser (dpa)



«Ich selbst fühle mich weder besonders deutsch noch besonders afghanisch, sondern europäisch», sagte Tander der «B.Z. am Sonntag». Das spüre sie besonders stark, wenn sie im Ausland außerhalb Europas sei.

Der Liebe wegen ist Tander von Köln nach Berlin gezogen, an den Stadtrand. «Am Morgen fahre ich an den Kühen vorbei, wenn ich in die Stadt muss und am Nachmittag treffe ich mich zum Kaffeetrinken am Kotti in Kreuzberg.» Derzeit ist Tander an der Seite von Christian Ulmen in der Multikulti-Komödie «Antonio, ihm schmeckt's nicht!» im Kino zu sehen.

