Mindestens 25 Tote bei Brand in Religionsschule in Malaysia

vor 1 Stunde

KUALA LUMPUR - Bei einem Brand in einer Religionsschule in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind am Morgen mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Notfallbehörden.

In dieser islamischen Religionsschule Kuala Lumpur (Malaysia) war ein Brand ausgebrochen. © Daniel Chan (dpa)



In dieser islamischen Religionsschule Kuala Lumpur (Malaysia) war ein Brand ausgebrochen. Foto: Daniel Chan (dpa)



Ein Sprecher der Einsatzkräfte sagte "Star Online", bei den Opfern handele es sich um Schüler und Lehrer. Laut örtlichen Medienberichten sind 20 Opfer zwischen 13 und 17 Jahren alt.

Fünf verletzte Schüler seien in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Der Brand sei mutmaßlich durch einen Kurzschluss ausgelöst worden. Er brach in den Schlafräumen des Internat aus. 34 Feuerwehrmänner bekämpften den Brand. Die Einsatzkräfte seien noch vor Ort.

dpa