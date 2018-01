Der Club tat sich beim Restrundenstart gegen Jahn Regensburg über weite Strecken richtig schwer und war zweimal nicht unverdient im Hintertreffen. Die wenigen guten Momente in seinem Spiel nutzte der FCN immerhin, um einen Zähler in Nürnberg zu behalten. Wie schlecht oder gut der Club wirklich war, können Sie jetzt genau bestimmen.

Es wäre ein so wichtiger Dreier gewesen, am Ende teilten sie sich aber die Punkte: Der 1. FC Nürnberg wollte gegen Jahn Regensburg mit einem Sieg in die Restsaison starten, musste sich am Ende aber mit nur einem Zähler begnügen. Nach zweimaligem Rückstand kämpfte sich der FCN zwar wieder heran, für den entscheidenden dritten Treffer war allerdings nicht genug Benzin im Tank.