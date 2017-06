Mindestens 36 Tote bei Überfall auf Hotelanlage in Manila

vor 1 Stunde

MANILA - Bei dem Überfall auf einen Hotel- und Casinokomplex in der philippinischen Hauptstadt Manila sind am Freitag mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden die Toten mehrere Stunden nach dem Angriff in der Anlage entdeckt. Vermutet wird, dass sie durch einen Brand erstickten, den der mutmaßliche Angreifer gelegt hatte.

dpa