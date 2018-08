Miriam Höller hat eine neue Liebe

RED LAKE - Miriam Höller, Ex-Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM), zeigt sich nach zwei schweren Schicksalsschlägen wieder glücklich. Auf Facebook postete die 31-Jährige aus Mülheim an der Ruhr am Freitag ein Foto von sich mit ihrem neuen Freund aus Kanada. Auch "Bild" berichtete darüber.

Model Miriam Höller hat einen neuen Freund. © Henning Kaiser (dpa)



Im Juli 2016 hatte sich Höller bei einem Stunt beide Füße gebrochen, kurz danach starb ihr Verlobter, Stuntman Hannes Arch, bei einem Helikopter-Absturz. Durch Freunde lernte sie im kanadischen Red Lake den Forstwirtschaftler Nate kennen, bei dem das Model inzwischen auch wohnt. Für sie sei er der Held ihrer Geschichte, schreibt Miriam auf ihrem Facebook-Profil.

"Nate ist liebevoll, aufmerksam, lustig, verantwortungsvoll und mitreißend, er bringt mich jeden Tag zum Lachen, wir teilen die gleichen Werte und haben dieselben Zukunftsvisionen. Nate ist jemand, mit dem ich in die Zukunft träumen möchte."

Höller war 2010 Kandidatin bei der von Heidi Klum präsentierten ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" und arbeitet als "Actionmodel" und Stuntfrau.

