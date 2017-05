Mitgründer Biz Stone kehrt zu Twitter zurück

SAN FRANCISCO - Mitgründer Biz Stone kehrt zu Twitter zurück. "Jetzt bin ich an der Reihe - ich werde in ein paar Wochen wieder mit der Vollzeitarbeit bei Twitter beginnen!", verkündete der 43-jährige Tech-Unternehmer in seinem Blog.

Kehrt zum schwächelnden Kurznachrichtendienst Twitter zurück: Mitgründer Biz STone. Foto: Jose Mendez/Archiv (dpa)



Bei Anlegern kam das gut an, die Twitter-Aktie legte um gut zwei Prozent zu. Vor knapp zwei Jahren war mit Jack Dorsey bereits ein weiterer Twitter-Gründer zurückgekehrt, um das Ruder beim schwächelnden Kurznachrichtendienst herumzureißen. Dorsey, der Twitter schon in den Anfangsjahren führte, übernahm 2015 wieder den Vorstandsvorsitz.

Bei Stone ist bislang nicht von einem hochrangigen Posten die Rede. Im Blog-Post heißt es lediglich, dass er sich um die Unternehmenskultur kümmern und mit Dorsey und Twitters Marketingchefin Leslie Berland zusammenarbeiten werde. Weitere Informationen sollen bald folgen. Dorsey teilte mit, er freue sich, Stones "Energie und Herz" wieder zurück bei Twitter zu haben.

Gemeinsam mit Evan Williams, der heute das Blog-Portal "Medium.com" leitet und bei Twitter im Verwaltungsrat sitzt, hatten Dorsey und Stone das Unternehmen 2006 gegründet. Twitter hat zwar Relevanz als Kommunikationsplattform im Netz erlangt, verdient bislang aber kaum Geld. Im ersten Quartal wurde der Verlust im Jahresvergleich immerhin um rund ein Viertel auf 62 Millionen Dollar verringert.

