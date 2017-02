Obwohl sich unsere Welt immer mehr digitalisiert - in der Spielebranche erfreuen sich Brett- und Kartenspiele immer noch großer Beliebtheit. Doch welche Spiele sind in diesem Jahr brandneu und welche Idee steckt eigentlich dahinter? Diese Fragen klärte Spieleentwickler Heiner Wöhning in seinem Workshop "Messeneuheiten unter der Lupe". © Michael Matejka