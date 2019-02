Mühsames Ringen in Tarifgesprächen für öffentlichen Dienst

POTSDAM - In den Tarifgesprächen für den öffentlichen Dienst der Länder zeichnet sich ein mühsames Ringen um Fortschritte ab. Zu Beginn eines erneuten Treffens in Potsdam sprachen beide Seiten von schwierigen Verhandlungen.

Mitglieder der Gewerkschaft GeNi (Gesundheitsgewerkschaft Niedersachsen) demonstrieren vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Länder. Foto: Bernd Settnik (dpa)



Die Gewerkschaften forderten Bewegung der Arbeitgeberseite, um spürbare Verbesserungen für die rund eine Million Beschäftigten zu erreichen. "Wir sind in der Tat weit auseinander", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. "Wenn wir uns nicht annähern, dann sind die Kolleginnen und Kollegen gefordert, aus den Betrieben ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen."

Der Vorsitzende des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, sagte: "Es sind schwierige Gespräche." Bisher sei noch überhaupt kein Einigungskorridor in Sicht. Die Arbeitgeberseite sage immer nur, was sie alles nicht wolle. "Ein paar Lösungsansätze wären hilfreicher." Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten der Länder außer Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat - bei einer Laufzeit des neuen Vertrags von einem Jahr. Die Länderseite weist das als überzogen zurück. Sie hat noch kein Angebot vorgelegt.

Ihr Verhandlungsführer, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), sagte zu Beginn des Treffens: "Natürlich sind solche Verhandlungen komplex." Es lasse sich aber sagen, dass die Gespräche konstruktiv verliefen. "Wir gehen nacheinander alle Themen durch. Erst wenn alle Fragen geklärt sind, lässt sich schrittweise ein Gesamtpaket schnüren." Die nun laufende zweite Runde der Gespräche hatte am Mittwoch begonnen. Eine dritte Runde ist bereits für 28. Februar und 1. März geplant. Erste Warnstreiks in einigen Ländern gab es schon.

Bsirske sagte, zur Frage des Lohnabschlusses sei man noch gar nicht gekommen. Zunächst müsse man sich in zentralen Fragen verständigen. Der Verdi-Chef hob als ein wichtiges Ziel hervor, Verbesserungen für dringend gesuchte Kräfte in der Krankenpflege zu erreichen. Hier müsse "echt was passieren", um den Beruf aufzuwerten und attraktiver zu machen. Es gelte die Vorlage zu nutzen, dass Tarifverbesserungen künftig komplett von den Krankenkassen finanziert werden. Mit den Arbeitgebern sei man hier aber auch noch sehr weit auseinander.

Die Tarifverhandlungen hatten Ende Januar begonnen. Ein Abschluss soll auf 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger in Ländern und Kommunen übertragen werden. Hessen führt eigene Tarifgespräche.

