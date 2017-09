Am Dienstagabend gegen 23.28 Uhr wurde die Bamberger Polizei zu einem Einsatz am Müllheizkraftwerk im Industriegebiet gerufen: Der Inhalt eines Müllbunkers war in Brand geraten und es bestand die Gefahr, dass die Flammen sich auf weitere Teile der Anlage ausbreiten. Doch die Feuerwehr rückte mit etwa 34 Einsatzkräften an und konnte einen größeren Schaden rechtzeitig verhindern. Der Müllbunker musste anschließend ausgeräumt werden. © NEWS5 / Merzbach