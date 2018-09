"Musikalisches Allerley" vor besonderer Kulisse

Hauptprobe der Festspiel-Gruppen auf der Stöberleinsbühne in Rothenburg - vor 40 Minuten

ROTHENBURG - Es ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, wie sich jetzt bei der Generalprobe gezeigt hat: Bei den Reichsstadttagen am kommenden Wochenende soll die Stöberleinsbühne mit einer besonderen Aufführung aus ihrem Dornröschenschlaf geholt werden und sich als Freilicht-Schauplatz für Historienspiel empfehlen.

Eine Kulisse wie gemalt hat die Stöberleinsbühne, ideal für die Aufführung „Musikalisches Allerley“, für die auf unserem Bild vom Sonntagnachmittag gerade die Generalprobe läuft. Foto: Maximilian Ohr



Gruppen des Festpiels ziehen dort auf, so das Vorhaben, und setzen am Sonntag, 9. September, ab 13.30 Uhr – als Beitrag zum Jubiläumsjahr "400 Jahre nach Ausbruch des 30-jährigen Krieges" – ein Spektakel mit Musik, Gesang und Gauklereien in Szene.

Zusammenfügen

Arbeiten zusammen: von rechts Reiyk Bergemann und Martin Wegele. Foto: Maximilian Ohr



Nach Proben in den einzelnen Gruppen war es am vergangenen Sonntagnachmittag das erste und auch einzige Mal, dass sich alle Beteiligten im Vorfeld der eigentlichen Aufführung an Ort und Stelle getroffen haben, um den Ablauf bei diesem "Musikalischen Allerley" durchzuspielen und die Beiträge dabei zur gemeinsamen Darstellung zusammenzufügen.

Festspiel-Regisseur Reiyk Bergemann hat die Aufgabe übernommen, den Auftritt aller Beteiligten in eine Form zu gießen, ihn zu inszenieren und auch zu moderieren. An seiner Seite bei der Generalprobe: Martin Wegele, Schatzmeister des Festspiels "Der Meistertrunk" und musikalischer Organisator.

Basis der Aufführung und auch zentraler Ausgangspunkt der Inszenierung ist eine Wirtshausszene auf der Bühne. Die verschiedenen Gruppen kommen durch die Schenke und treten in Kontakt zu den Zechern. Die Beutelschneider machen dabei ihrem Namen alle Ehre. Sie fackeln nicht lange und scheuen auch keinen Körperkontakt. Die Zecher müssen auf ihre Beutel gut aufpassen.

Außerdem beteiligt beim "Musikalischen Allerley": Junge Schar, Spielmannszug, Mummenschanz, Hauptwache, Schwedenreiter, Loser Haufen und Marketenderinnen. Um 13 Uhr ziehen die verschiedenen Festspielgruppen vom Marktplatz hinaus zur Stöberleinsbühne.

Freier Eintritt

Der Eintritt bei der Aufführung ist frei. Der Festspielverein sorgt am Rand der Veranstaltung für den Verkauf von Getränken. Die Aufführung dauert voraussichtlich rund anderthalb Stunden. Es ist eine Pause von etwa einer halben Stunde vorgesehen. Auch für den Fall von Schlechtwetter sind Vorbereitungen getroffen. Sollte es regnen, ziehen die Festspieler mit ihrer Aufführung kurzfristig in die benachbarte Reichsstadthalle um.

