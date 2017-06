Musikfestival "Rock am Ring" nach Terroralarm fortgesetzt

vor 10 Minuten

NÜRBURG - Entwarnung nach dem Terroralarm: Das Musikfestival "Rock am Ring" in der Eifel ist am Samstagmittag wie geplant fortgesetzt worden.

Festivalbesucher stehen beim Musikfestival «Rock am Ring» während des Auftritts der Band «Lower Than Atlantis» vor der Hauptbühne. © Thomas Frey (dpa)



Am Freitagabend war die Großveranstaltung mit fast 90 000 Fans wegen möglicher Terrorgefahr unterbrochen worden. Gegen drei Männer aus Hessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens eingeleitet. Sie wurden vorläufig festgenommen, sind seit Samstagmorgen wieder auf freiem Fuß. Es wird weiter ermittelt, einen konkreten Tatverdacht gibt es laut Polizei derzeit aber nicht.

Besucher des Samstagsprogramms des Musikfestivals «Rock am Ring» werden von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes durchsucht. © Thomas Frey (dpa)



Auslöser für den Alarm seien Unstimmigkeiten zwischen den tatsächlichen Personen und den registrierten Namen auf Zugangsausweisen für sicherheitsrelevante Bereiche gewesen, teilten die Ermittler am Samstag mit. Über mindestens einen der Verdächtigen lägen "deutliche Erkenntnisse im Bereich des islamistisch geprägten Terrorismus" vor.

Festivalveranstalter Marek Lieberberg verkündet das Zwischenzeitliche Aus des Musikfestivals Rock am Ring. Die Polizei hat inzwischen Entwarnung gegeben. Die Veranstaltung wird fortgesetzt. © Thomas Frey (dpa)



"In einer solchen Bewertungssituation dürfen wir keine Risiken einbauen", sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD). Er verwies auf ähnliche vorsorgliche Absagen, etwa beim Fußball-Länderspiel Deutschland-Niederlande in Hannover im November 2015 kurz nach den Anschlägen von Paris und beim Radrennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" im April 2015. Im Februar 2015 war zudem der Karnevalsumzug in Braunschweig wegen Hinweisen auf mögliche Terroranschläge abgesagt worden.

Polizeibeamte durchsuchen nach dem Festivalabbruch wegen Terrorgefahr das Veranstaltungsgelände. Der genaue Hintergrund für den Terroralarm war zunächst unklar. © Thomas Frey (dpa)



Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte sich in der Nacht hinter Lewentz' Entscheidung gestellt, zu unterbrechen: "Für diese schwierige wie verantwortungsvolle Entscheidung hat er meine volle Unterstützung. So bitter es ist, die Sicherheit der Festivalbesucher muss an erster Stelle stehen."

«Aus polizeilicher Sicht verlief die Nacht ohne besondere Vorkommnisse», sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz. © Thomas Frey (dpa)



Die Entscheidung für eine Fortsetzung des Festivals gab die Koblenzer Polizei am Samstagvormittag über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt: "Wir freuen uns mit euch. Es geht weiter!" Die Veranstalter schrieben auf Facebook: "Das ist die Nachricht, auf die alle "Rock am Ring"-Fans warten. Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet."

Das Gelände ist vollständig geräumt. Rund 85 Bands sollten von Freitag bis Sonntag auf vier Bühnen auftreten. © Thomas Frey (dpa)



Für den Samstag standen unter anderem Auftritte der deutschen Bands Donots, Beatsteaks, Kraftklub sowie als Hauptattraktion am späten Abend Die Toten Hosen auf dem Programm. Der am Freitagabend abgesagte Auftritt der Band Rammstein konnte aus organisatorischen Gründen nicht nachgeholt werden.

Das legendäre Musikfestival war am Freitagabend unterbrochen worden. © Thomas Frey (dpa)



Ein Polizeisprecher sagte, es habe keinerlei Zwischenfälle gegeben, als die Festivalbesucher auf das Gelände zurückkehrten. "Die sind so entspannt, wie gestern - auch so entspannt, wie sie gestern Abend waren, als das Gelände geräumt wurde", betonte er. Anzeichen für Nervosität habe es nicht gegeben: "Die Leute sind gut drauf."

Menschenleere auf dem Festivalgelände. © Thomas Frey (dpa)



Während sich der Platz vor der Hauptbühne füllte, gab es auch die eine oder andere Reaktion auf den Terroralarm vom Vorabend zu sehen. "Fuck Terror", stand auf dem handgeschriebenen Pappschild, das ein Musikfan in die Luft hielt. Auch in sozialen Medien wurde auf gute Laune gesetzt. "Jetzt feiert, was das Zeug hält!", hieß es in einer Twitter-Nachricht. Ein anderer Nutzer schrieb: "Wünsche allen Festivalteilnehmern jetzt endlich mal unwetter- und terrorfreien Musikgenuss. Show musst go on...." Im vergangenen Jahr war "Rock am Ring" wegen schwerer Unwetter abgebrochen worden.

Festivalbesucher mussten nach der Terrorwarnung das Musikfestival Rock am Ring verlassen. © Thomas Frey (dpa)



Dieses Jahr kam die Unterbrechung des dreitägigen Festivals wenige Stunden nach dem Auftakt am Freitagabend. Zehntausende Fans wurden per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Die Räumung verlief problemlos und friedlich. Veranstalter Marek Lieberberg zeigte sich beeindruckt, dass 86 000 Besucher in einer Viertelstunde das Festivalgelände verlassen hätten. "Wir haben hier auch ein Zeichen für unsere Kultur gesetzt."

Nach Angaben der Polizei blieben die meisten Zuschauer ruhig. © Thomas Frey (dpa)



Für die Sicherheit des Festivals ist ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz: 1240 Polizisten wurden an den Nürburgring geschickt. Das Sicherheitskonzept war nach dem Terroranschlag auf ein Konzert in Manchester vor anderthalb Wochen mit mehr als 20 Toten noch einmal überprüft worden. Beim parallel in Nürnberg stattfindenden Zwillingsfestival "Rock im Park" waren die Konzerte am Freitagabend ohne Probleme weitergegangen.

