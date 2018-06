Musikvielfalt beim Zollhausfest in Erlangen

Songwriter, Country und Blues: Buntes Programm von 29. Juni bis 1. Juli - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Von Freitag bis Sonntag findet wieder das Zollhausfest statt. Bei der 39. Auflage der großen Straßen-Party wird wieder ein umfangreiches Musik-Programm angeboten.

Cynthia Nikschas und ihre Band kommen nach Erlangen. © Malte Stabenau



Cynthia Nikschas und ihre Band kommen nach Erlangen. Foto: Malte Stabenau



Das bunt gemischte Musikprogramm des Zollhausfestes startet am Freitag um 17 Uhr auf der Bühne vor dem Restaurant Kreta mit "Sakis & Poli" (nochmal am Samstag und Sonntag jeweils ab 17 Uhr. Ab 19 Uhr spielt dort "Blind Date").

Die größte Musik-Vielfalt ist aber bei "Wulli’s Akustikbühne" an der Ecke Werner-von-Siemens-Straße/Feldstraße anzutreffen: Am Freitag spielen dort "2 Geezers" (ab 18 Uhr) und ab 20 Uhr treten Sänger und Gitarrist Wulli Wullschläger mit der Sängerin Sonja Tonn und dem "Crazy Fiddler" Christian Herzberger auf.

Weiter geht es dort am Samstag ab 13 Uhr mit "The Ron Lemons". Ab 16 Uhr folgen "Robert Rausch & Band". Weiter geht es ab 17.30 Uhr mit Cynthia Nikschas. Seit über zehn Jahren ist die aus einer Musikerfamilie stammende Songschreiberin, Sängerin und Gitarristin schon aktiv, zog turbulente Lehrjahre als Straßenmusikerin einem monotonen Berufsleben vor. Sie hat bei namhaften Festivals wie dem Bardentreffen, "Songs an einem Sommerabend" oder "Tollwood" gespielt und auch schon Auftritte im Fernsehen und Radio absolviert. Zum Finale des Samstags spielt ab 20 Uhr "Continental Breakfast".

Am Sonntag folgen "The Crownjewels" (11 Uhr), "Swingingboots" (14.30 Uhr), Alex Boldin (15 Uhr), "Wilder Pilger" (17 Uhr) und "Panda Club" (19 Uhr).

Am Samstag (8—20 Uhr) und am Sonntag (10—20 Uhr) findet zudem wieder ein großer Flohmarkt statt.

www.zollhausfest-erlangen.de

