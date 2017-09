Mutter und Kind tot aufgefunden - Tatverdächtiger flüchtig

vor 49 Minuten

DETMOLD - Sie sind vermutlich Opfer eines Tötungsdeliktes: Eine 24 Jahre alte Mutter und ihr sechsjähriges Kind sind in Detmold tot in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden.

Polizisten betreten in Detmold ein Mehrfamilienhaus. Eine Mutter und ihr Kind wurden hier tot aufgefunden. © Marcel Kusch (dpa)



Die näheren Todesumstände und wer die beiden Leichen am frühen Montagabend in dem Haus in der Detmolder Innenstadt entdeckt hatte, nannte die Polizei zunächst nicht. Als potenziell tatverdächtig gilt nach Angaben der Ermittler ein Hausbewohner. Nach dem 53-Jährigen wird mit Hochdruck gefahndet.

In welchem Verhältnis der Gesuchte zu den beiden Opfern gestanden haben könnte, wurde zunächst ebenfalls nicht bekanntgeben. Eine Mordkommission bestehend aus 16 Beamten des Polizeipräsidiums Bielefeld und der Kreispolizei Lippe ermittelt. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion: Die beiden Leichen sollen bereits am Dienstagvormittag von Experten eingehend untersucht werden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Bielefeld.

Detmold hat rund 75 000 Einwohner und ist die größte Stadt des Kreises Lippe im Nordosten von Nordrhein-Westfalen.

dpa