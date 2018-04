Am Dienstagnachmittag gegen 14.25 Uhr überschlug sich auf der B13 in Richtung Oberdachstetten ein 21-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug und blieb anschließend im Straßengraben liegen. Der 21-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Audi beläuft sich auf rund 5000 Euro. © NEWS5 / DESK