Nach Messerangriff in Hamburg auch Frau gestorben

vor 33 Minuten

HAMBURG - Nach dem Messerangriff am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt ist am Donnerstag die Frau des mutmaßlichen Täters gestorben. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Zuvor war bereits das gemeinsame Kind des Paares seinen Verletzungen erlegen.

dpa