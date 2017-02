Traditionell wird der Burker Weiberfasching im Doppelpack gefeiert. Wie jedes Jahr ging es schon am Donnerstag bunt, schrill und närrisch zur Sache. Männer durften erst spät am Abend und nur mit Krawatte zum Abschneiden ins Burker Sportheim. Der zweite Teil am Freitag ist bereits restlos ausverkauft. © Alexander Hitschfel

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Sturm und Regen lassen Mauer in Forchheim umstürzen Obwohl Sturm und Regen eigentlich erst am Donnerstag das Frankenland erreichen sollen, ist das Wetter bereits am Mittwoch ein Thema. In Forchheim-Reuth sorgte das Wasser dafür, dass das Erdreich hinter einer Gartenmauer weggespült wurde. Die Mauer fand keinen Halt mehr und stürzte auf die Rotbrunnenstraße, die daraufhin nicht mehr passierbar war.

Für Kunden tabu: Das Lidl-Logistikzentrum in Eggolsheim Auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern erstreckt sich der riesige Gebäudekomplex des Discounters Lidl in Eggolsheim, von dem aus im Minutentakt Lkw ausschwärmen, um 116 Filialen zwischen Bamberg, Coburg und Nürnberg pünktlich zu beliefern. Wir haben dorthin geblickt, wo Kunden normalerweise keinen Zutritt haben.

Nichts geht mehr: Lkw verstopfen die Eisenbahnbrücke Forchheim 60 statt den üblichen 20 Lastwagen rückten heute in einer Kolonne aus allen Richtungen - pünktlich zur Rushhour - am alten Güterbahnhof in Forchheim an, um ihre Schotterladung bei der Bahnbaustelle abzuladen. Sie sorgten für einen riesigen Stau, der sich von der Eisenbahnbrücke aus auch auf die Adenauer-Allee auswirkte.