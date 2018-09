Nadal nach packendem Match gegen Thiem im Halbfinale

NEW YORK - Titelverteidiger Rafael Nadal ist mit einem schwer erkämpften Sieg gegen den Österreicher Dominic Thiem in das Halbfinale der US Open eingezogen.

Rafael Nadal brauchte fast fünf Stunden um Dominic Thiem zu besiegen. © Adem Hunger/AP (dpa)



Der Tennis-Weltranglisten-Erste gewann am Mittwochmorgen in New York 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) gegen den Weltranglisten-Neunten. Die spektakuläre Partie war erst nach 4:49 Stunden um 2.03 Uhr beendet. Nadal trifft im Halbfinale am Freitag auf den Argentinier Juan Martin del Potro. Der US-Open-Sieger von 2009 bezwang den Amerikaner John Isner 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

dpa