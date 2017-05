Nato wird Koalition gegen Terrormiliz IS beitreten

BRÜSSEL - Die Nato soll Mitglied der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich die Bündnisstaaten darauf am Mittwoch in Brüssel geeinigt.

dpa