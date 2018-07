Naumburger Dom zum Unesco-Welterbe ernannt

vor 43 Minuten

MANAMA - Der Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt ist zum Weltkulturerbe der Unesco ernannt worden. Das Welterbekomitee nahm die deutsche Bewerbung am Sonntag bei der Sitzung in Bahrain nach einer mehr als einstündigen Debatte an.

dpa