Neil Patrick Harris ganz verliebt in seinen Mann

NEW YORK - US-Schauspieler Neil Patrick Harris (43, "How I Met Your Mother") hat seinen Ehemann David Burtka zu dessen 42. Geburtstag mit einem besonderen Post hochleben lassen.

David Burtka (l) und Neil Patrick Harris sind seit 2014 miteinander verheiratet. © Michael Nelson (dpa)



"Herzlichen Glückwunsch, David. Du bist der glorreichste Ehemann/Vater/Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte", schrieb Harris am Montag (Ortszeit) auf seinem Instagram-Account. Dazu postete er ein Foto, das seinen Mann mit einer Geburtstagstorte zeigt, auf der mehrere Kerzen brennen. Die beiden gemeinsamen Kinder rahmen Burtka ein.

Harris fuhr in seiner Nachricht fort: "Meine Liebe und Wertschätzung für dich sind unermesslich." Er wünsche ihm, dass das neue Lebensjahr sein bisher bestes werde. Harris und Burtka sind seit 2004 ein Paar, 2014 haben sie geheiratet. Ihre Zwillinge Harper Grace und Gideon Scott kamen im Oktober 2010 per Leihmutter auf die Welt.

