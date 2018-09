Botswana, Mexiko, China, Balkonien, Griechenland, die Alpen... Zeitungsente Paula Print hat mittlerweile schon einige Städte und Länder gesehen. Überzeugt Euch selbst. Welche Städte und Länder folgen als nächstes? Nehmt auch Ihr sie mit auf Reise und schickt uns Eure Fotos (mit ein paar Infos dazu). Paula Print gibt es für 3 bis 5 Euro (je nach Größe) in der NN-Geschäftstelle, Mühlstraße 5 in Neumarkt, zu kaufen: montags 7.30- 17 Uhr, dienstags bis donnerstags 7.30-17.30 Uhr und freitags 7.30-16 Uhr.

Im Schwabacher Gewerbegebiet Falbenholz wurde am Sonntagabend in einer Firma Alarm ausgelöst. Nachdem ein Rauchmelder losgegangen war, schaltete sich eine Absauganlage ab. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet großräumig und untersuchte das Gebäude auf giftige Gase.

Auch an diesem Wochenende war in Franken wieder einiges geboten: In der Fränkischen Schweiz wurde beim Marathon geschwitzt, in Puschendorf die hübsch aufpolierten Oldtimer zur Schau gestellt und in Poppenreuth und Eltersdorf bunte Kostüme und geschmückte Wagen beim Kärwa-Umzug präsentiert.