Neujahrsmesse mit Papst Franziskus

vor 1 Stunde

VATIKANSTADT - Mit einer Messe im Petersdom beginnt Papst Franziskus heute das neue Jahr. Am ersten Januar feiert die katholische Kirche zudem den Weltfriedenstag. Dieses Jahr hatte der Papst dazu schon vorab zu einer gewaltfreien Politik aufgerufen.

Papst Franziskus beginnt das neue Jahr mit einer Messe im Petersdom. © Angelo Carconi (dpa)



Papst Franziskus beginnt das neue Jahr mit einer Messe im Petersdom. Foto: Angelo Carconi (dpa)



Auch in seiner Weihnachtsbotschaft hatte der Pontifex Krieg und Terror verurteilt. Es sei an der Zeit, dass die Waffen endgültig schwiegen, so der Argentinier.

Die Feierlichkeiten am Petersplatz in Vatikanstadt finden dieses Jahr aus Sorge vor Terroranschlägen unter noch weiter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. So werden unter anderem auch auf der Zugangsstraße zum Petersplatz Taschenkontrollen durchgeführt.

dpa