Neun Verletzte nach Explosion und Großbrand in Raffinerie

vor 55 Minuten

VOHBURG AN DER DONAU - Neun Menschen sind bei einer Explosion und einem anschließenden Großbrand auf dem Gelände der Raffinerie Bayernoil in Vohburg an der Donau verletzt worden.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot von etwa 400 Kräften vor Ort. © Lino Mirgeler (dpa)



Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot von etwa 400 Kräften vor Ort. Foto: Lino Mirgeler (dpa)



Zunächst sollten nach Polizeiangaben 1800 Menschen aus umliegenden Häusern wegen der Rauchentwicklung ihre Wohnungen verlassen. Nach rund drei Stunden löste sich die Rauchwolke teilweise auf - und die Menschen konnten zurück in ihre Wohnungen, wie Hans-Peter Kammerer vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord sagte.

Auf dem Betriebsgelände östlich von Ingolstadt liegen ein Gaskraftwerk und die Raffinerie von Bayernoil. © Lino Mirgeler (dpa)



Auf dem Betriebsgelände östlich von Ingolstadt liegen ein Gaskraftwerk und die Raffinerie von Bayernoil. Foto: Lino Mirgeler (dpa)



Das Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm löste laut Polizei Katastrophenalarm aus. Dies sei eine Entscheidung der Einsatzleitung gewesen, damit die Kräfte optimal zusammenarbeiten können, sagte Kammerer. Wie es zu der Explosion und dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.

Später gab das Landratsamt Entwarnung. Messungen hätten ergeben, dass die Rauchwolke keine gesundheitsgefährdenden Schadstoffe enthalte, teilte die Behörde am Vormittag mit. Trotzdem solle die Bevölkerung weiterhin in den Wohnungen bleiben und Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es. Klima- und Lüftungsanlagen sollten ausgeschaltet bleiben. Die Bundesstraße 16 wurde für den Verkehr gesperrt.

"Die Feuerbekämpfung läuft auf vollen Touren", so der Sprecher weiter. "Die Lage hat sich nur insofern entspannt, dass die Evakuierung der Anwohner nicht mehr nötig ist." Weiter gab es demnach mehrere Brandstellen auf dem Gelände, die Flammen waren nicht unter Kontrolle. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot von etwa 400 Kräften vor Ort.

Eine dichte Rauchsäule war am Morgen über dem Gebiet zu sehen gewesen, Sirenen heulten. Anwohner erzählten, dass der Knall am frühen Morgen kilometerweit zu hören gewesen sei. Mehrere Schaulustige fanden sich am Morgen auf nahe gelegenen Feldern ein und sagten, sie seien von der Explosion geweckt worden. "Wir haben mittlerweile weiträumig abgesperrt", sagte ein weiterer Polizeisprecher.

Die Verletzten sind laut Polizei Mitarbeiter des Betriebs. Auf dem Gelände östlich der Großstadt Ingolstadt gab es nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen eine Explosion, dann entwickelte sich ein Großbrand in der Flüssiggas- und Flüssigbenzinanlage des Gaskraftwerks.

Auf Videos, die Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter im Internet verbreiteten, waren hell lodernde Flammen zu sehen. Das Unternehmen schrieb auf seiner Homepage im Internet von einer "Störung".

dpa